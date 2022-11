Fußball-WM : Götze braucht Geduld für seinen „Moment“

Al-Shamal Noch ist die WM-Rückkehr von Mario Götze ein Randthema. Der Held von Rio muss auf seinen speziellen Moment in Katar warten.

Noch reden andere über Götze in Katar. „Mario ist ein absolut wichtiger Bestandteil dieser Gruppe. Er zeigt im Training, was er drauf hat“, antwortete Thomas Müller auf die Frage, ob es seinem Offensivkollegen denn gut gehe. Festgehalten wurde: Es geht Mario Götze gut. Noch besser ginge es dem 30-Jährigen sicherlich, wenn Hansi Flick ihn in die Startelf für die letzte Gruppenpartie am Donnerstag (20.00 Uhr/ARD und MagentaTV) gegen Costa Rica berufen würde.