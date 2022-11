Nationalmannschaft : Goretzka: Aktion nicht auf Rücken von Neuer austragen

Leon Goretzka ist in der deutschen Mannschaft einer der Wortführer in gesellschaftspolitischen Fragen. Foto: Federico Gambarini/dpa

Al-Shamal Nationalspieler Leon Goretzka hat im Konflikt mit der FIFA um das Tragen der „One Love“-Kapitänsbinde bei der Weltmeisterschaft in Katar den Fußball-Weltverband kritisiert und zugleich die heftig gerügte Verzichts-Entscheidung des DFB verteidigt.

Kapitän Manuel Neuer wird nach der Androhung von Sanktionen im ersten EM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Japan in Doha die Binde nicht am Oberarm tragen. Das hatte der DFB in Abstimmung mit anderen europäischen Fußballverbänden entschieden. Es sei „klar, dass diese Aktion nicht auf dem Rücken und zulasten von Manuel Neuer und der weiteren Kapitäne ausgetragen werden kann, wie es der DFB zu Recht sagt“, argumentierte Goretzka. Er ist in der deutschen Mannschaft einer der Wortführer in gesellschaftspolitischen Fragen.