Fußball-WM in Katar : „Großes Spiel“: Schweizer Embolo heiß auf Duell mit Kamerun

Doha Der frühere Bundesliga-Profi und Schweizer Nationalstürmer Breel Embolo blickt voller Vorfreude auf das Duell mit seinem Geburtsland Kamerun bei der Fußball-WM in Katar.

„Ich freue mich riesig, es ist ein großes Spiel“, sagte der 25-Jährige vor der Partie der Gruppe G am Donnerstag (11.00 Uhr/MagentaTV). „Es wird natürlich etwas auslösen in mir“, so der Angreifer des französischen Erstligisten AS Monaco, der bis Sommer für Borussia Mönchengladbach und zuvor für den FC Schalke 04 gespielt hatte. Er sei aber „nicht der Typ, der aus den Emotionen heraus spielt und durchdreht“, betonte Embolo. In erster Linie sei er „stolz, bei einer WM gegen mein Heimatland zu spielen.“