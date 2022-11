Nationalmannschaft : Günter findet FIFA-Entscheidung „befremdlich“

Doha Nationalspieler Christian Günter kritisiert den Fußball-Weltverband FIFA wegen der Entscheidung zur „One-Love“-Armbinde.

Dennoch wollen sich die Profis nicht davon abbringen lassen, Missstände weiter anzusprechen. „Wir können Zeichen setzen und auf Missstände hinweisen, obwohl unser Kapitän die One-Love-Binde hier in Katar nicht tragen darf“, sagte Günter, der an diesem Mittwoch (14.00 Uhr/ARD) mit der DFB-Elf gegen Japan in das Turnier startet.