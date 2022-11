Fußball-WM : Hitzlsperger zu FIFA und Infantino: Habe nur noch einen Hals

Al-Rajjan Die ehemaligen Fußball-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger und Bastian Schweinsteiger haben als TV-Experten ihren Unmut über die eskalierte Diskussion über die „One-Love“-Kapitänsbinde und den Weltverband FIFA kund getan.

„Mittlerweile habe ich nur noch einen großen Hals auf die FIFA“, sagte Hitzlsperger am Mittwoch in der ARD und fügte hinzu: „Ich finde es unfassbar, was sie sich herausnehmen.“