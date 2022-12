Fußball-WM : Hrubesch: Das werfe ich Serge Gnaby vor

Berlin Ex-Nationalspieler Horst Hrubesch vermisst bei DFB-Star Serge Gnabry die Gier auf Tore. „Wenn ich dessen Möglichkeiten in der Liga und bei der WM sehe, muss er einfach geil darauf sein, Tore zu machen.

Das werfe ich ihm vor, dass er diese Chancen nicht konsequent nutzt“, schrieb der frühere Top-Torjäger Hrubesch in einer „Kicker“-Kolumne. Noch vor der Bundesliga-Saison habe er auf Gnabry als Torschützenkönig getippt.

Bei der Fußball-WM in Katar ist der 27 Jahre alte Bayern-Profi nach zwei schwachen Auftritten noch torlos. In der Liga hat der Münchner in 15 Partien acht Treffer erzielt.