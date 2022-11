WM-Gruppe F : In Marokko ein Held: Sabiris großer Tag

Doha Marokko hat gute Chancen, zum ersten Mal seit 36 Jahren wieder ein WM-Achtelfinale zu erreichen. Mitverantwortlich dafür: Ein ehemaliger deutscher Junioren-Nationalspieler.

Es wäre das Spiel seines Lebens. Deutschland gegen Marokko ist bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar immer noch eine mögliche Achtelfinal-Konstellation. In diesem Fall würde der frühere deutsche U21-Nationalspieler Abdelhamid Sabiri mit der marokkanischen Mannschaft gegen das Land antreten, in dem er bei der TSG Frankfurter Berg, KSV Klein-Karben, TuS Koblenz und Darmstadt 98 ausgebildet wurde.

Der 25-Jährige wurde in Marokko geboren und wuchs in Deutschland auf. Für den bislang größten Auftritt seiner Karriere brauchte er am Sonntag nur sechs Minuten. Beim so überraschenden wie verdienten 2:0 gegen Belgien wurde Sabiri in der 67. Minute eingewechselt. In der 73. verwandelte er einen Freistoß zum 1:0 direkt.