Al-Rajjan Gianni Infantino nutzt seinen zweiten großen WM-Auftritt für große Versprechen. Ein Weltturnier für Vereine soll es geben, dazu viel, viel mehr Geld. Und der FIFA-Präsident darf länger bleiben.

„Zehn Milliarden fließen direkt zurück in den Fußball“, sagte der Schweizer während seiner Abschlusspressekonferenz und erklärte damit indirekt das Grundsatzprinzip bei FIFA-Wahlen. Der Weltverband schüttet enorme Summe aus und sichert damit die Zufriedenheit des Großteils der 211 Mitgliedsverbände, der ohnehin treu hinter Infantino steht. Er befinde sich in seiner „ersten Amtszeit“, sagte Infantino nach einer einstimmigen Klarstellung im FIFA-Council, was skurril wie korrekt ist.

Kein Gegenkandidaten für Infantino

Seine ersten drei Jahre an der FIFA-Spitze von 2016 bis 2019 hatte der Schweizer als Restamtszeit von seinem im Mai 2015 gewählten und kurz darauf zurückgetretenen Vorgänger Joseph Blatter übernommen. Die Bestätigung im Amt folgte vor dreieinhalb Jahren in Paris, im März tritt der in Deutschland stark kritisierte Infantino ohne Gegenkandidat zur Wiederwahl in Kigali an. Ein FIFA-Präsident darf maximal drei Amtszeiten absolvieren. Der Deutsche Fußball-Bund hat bislang die Unterstützung verweigert, aber das kann sich a) noch ändern und hat b) ohnehin keine nennenswerten Auswirkungen auf das Ergebnis.