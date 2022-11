Fußball-WM : Japan will „im Rampenlicht“ nachlegen

Japan will „im Rampenlicht“ nachlegen

Doha Japans Fußball-Nationalmannschaft will bei der WM in Katar den Druck auf die Ex-Weltmeister Spanien und Deutschland erhöhen und im Fernduell nachlegen.

„Wir sind in einer guten Ausgangslage. Aber wir haben erst ein Spiel hinter uns und drei Punkte werden nicht genug sein, um sich für das Achtelfinale zu qualifizieren“, sagte Kapitän Maya Yoshida vom FC Schalke 04 in Doha. Gelingt nach dem 2:1-Coup gegen Deutschland auch am Sonntag (11.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) gegen Costa Rica ein Sieg, ist das Achtelfinal-Ticket schon fast gelöst.