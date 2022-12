Aus oder nicht aus? : Japans Millimeter-Tor sorgt für deutschen WM-K.o.

Al-Rajjan Aus oder nicht aus? Japans 2:1-Siegtor im Gruppenspiel gegen Spanien, das für Deutschland letztlich das WM-Aus bedeutete, hat am Donnerstagabend für große Kontroversen gesorgt.

Bei Twitter wurden Fotos kommentiert, auf denen es so aussah, als ob Kaoru Mitoma den Ball erst deutlich hinter der Linie in die Mitte beförderte, wo Ao Tanaka zum 2:1 einschoss. Ein bisschen Grün des Rasens ist auf diesen Bildern zwischen Torauslinie und Ball zu sehen - für die Frage, ob der Ball außerhalb des Spielfelds ist, ist jedoch nicht seine Auflagefläche relevant, sondern dass er vollständig die Linie überquert hat.

Japan beat Spain with just 17.7% possession, the lowest figure 𝙀𝙑𝙀𝙍 recorded in World Cup history 🤯 pic.twitter.com/q55lKljyq4

„Das ist eine Millimeter-Entscheidung. Wenn ich das so sehe, würde ich sagen, das ist okay“, sagte TV-Expertin Almuth Schult am Abend in der ARD. Im Gegensatz zur Torlinie gibt es bei der Torauslinie kein automatisches technisches Hilfsmittel. Es war deshalb eine der längsten Video-Überprüfungen bei diesem Turnier. Gomes sah sich die Szene nicht selbst am Monitor an, sondern bekam die Entscheidung aufs Ohr.