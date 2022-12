Tradition der Engländer : „Journalisten auf dem Vormarsch“: Rice verliert beim Darts

Versucht sich an der Darts-Scheibe: Declan Rice wirft vor der Pressekonferenz einen Pfeil. Foto: Martin Rickett/PA Wire/dpa

Al-Wakra Declan Rice kam bestens gelaunt an die Darts-Scheibe. Wie es bei Englands Fußball-Nationalmannschaft so Tradition ist, treten die Profis dort in regelmäßigen Abständen gegen Journalisten an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In der großen gemütlichen Halle in Al-Wakra - etwas abseits der Riesenmetropole Doha - bekam es Rice mit einer Reporterin zu tun und unterlag im direkten Duell, bei dem nach drei geworfenen Pfeilen die Punkte gezählt werden. „Die Journalisten sind auf dem Vormarsch“, rief der 23 Jahre alte Rice. Der Profi von West Ham United hatte trotzdem sichtlich Spaß.

Die Duelle zwischen Profis und Reportern veranstalteten die Three Lions schon bei den vergangenen Turnieren - davon zeugen auch die Notizen auf einem großen Flipchart neben der Scheibe, auf dem die Ergebnisse und Punktzahlen aus Katar eingetragen werden. Bei der WM 2018 in Russland setzten sich die Fußballer mit 9:2-Siegen durch. Bei der EM 2021, als England die meisten Spiele im Wembley-Stadion austrug, war es knapper. Mit 7:6 behielten die Profis die Oberhand.

© dpa-infocom, dpa:221201-99-737508/2

(dpa)