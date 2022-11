Bayern-Boss : Kahn glaubt an DFB-Auswahl: „Bin total optimistisch“

Berlin Ex-Nationaltorwart Oliver Kahn erkennt bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Katar einen Aufwärtstrend.

„Wenn die Mannschaft so auftritt wie gegen Spanien, dann wird es ganz schwer, sie zu schlagen“, sagte Kahn in einem Interview von Sky Sport. Zugleich schränkte der 53-Jährige ein: „Aber wir haben auch schon andere Auftritte gesehen.“ Gerade die Ergebnisse vor der WM „müssen nicht unbedingt so positiv stimmen“, meinte der Vorstandschef des FC Bayern München und ergänzte: „Aber von der Qualität unserer Spieler und wenn sie das auf den Platz bringen, was sie jetzt gegen Spanien über weite Strecken gezeigt haben, dann gehören wir mit den Brasilianern und den Franzosen sicherlich zu den Favoriten.“