Fußball-WM : Katar-Ärger mit dem Regenbogen - FIFA bekräftigt Linie

Al-Rajjan Der Regenbogen bleibt ein Reizthema dieser WM. Nach Zwischenfällen am Stadioneingang bittet der Weltverband zu Gesprächen. Die Diskussion könnte dem Weltfußball erhalten bleiben.

Hüte, Armbinden, Fahnen und allerlei andere Fanutensilien in Regenbogenfarben bleiben bei der Fußball-WM in Katar erlaubt. Weitere Zwischenfälle mit den lokalen Ordnungskräften scheinen aber nicht ausgeschlossen.

Saudi-Arabien möchte es Katar gleichtun

„Wer möchte nicht Gastgeber einer Weltmeisterschaft sein?“, fragte der saudische Sportminister Abdulasis bin Turki al-Faisal in einem Interview des britischen Senders BBC. „Jedes Land wäre sehr gerne Ausrichter der Weltmeisterschaft.“ Das noch stärker als Katar wegen des Umgangs mit Menschenrechten kritisierte Land strebt die Ausrichtung des Weltturniers 2030 an. Die Strategie ist ähnlich des Nachbarn, das Verhältnis beider Länder ist trotz PR-Maßnahmen während der WM angespannt.

US-Geheimdienste beschuldigen den Kronprinz, für den Mord des regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi verantwortlich zu sein. Der Thronfolger hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Reformen vorangetrieben, die das Land und die Gesellschaft geöffnet haben. Regierungskritiker werden aber weiter massiv verfolgt. Und dann eine Fußball-WM? Die Diskussionen wären teilweise wie in Katar.

Homosexuelle Fußballfans seien in Saudi-Arabien willkommen, sagte Abdulasis im Interview bei Sky News. „Wir gehen nicht rum und fragen: Bist Du homo- oder heterosexuell.“ Es gebe jedoch in Saudi-Arabien Regeln, die jeder zu befolgen habe. Das gelte auch für Alkohol. „Wenn Du diese Regel nicht befolgen kannst, dann komm nicht.“ Auch aus Katar hatte es die Zusicherung gegeben, jeder sei willkommen. Zu Zwischenfällen allein wegen des Regenbogens kam es trotzdem, auch bei deutschen Fans.

Zwischenfälle wegen Regenbogen-Utensielien gemeldet

Der walisische Verband hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass die FIFA bestätigt habe, dass Fanutensilien in Regenbogenfarben mit zum Spiel gegen den Iran am Freitag gebracht werden dürften. „Alle WM-Austragungsorte wurden kontaktiert und angewiesen, die vereinbarten Regeln und Vorschriften einzuhalten“, teilten die Waliser mit, deren Fans in Teilen beim ersten Spiel in Katar Probleme mit Regenbogenhüten am Stadioneinlass gehabt hatten.