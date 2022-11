Fußball-WM : Keine „langweiligen“ Debatten mehr: Ronaldo-Fokus auf die WM

Al-Schahania Das brisante Interview von Ronaldo beherrscht die WM-Vorbereitung Portugals. Alles kein Thema, sagt der Superstar. Die Debatten findet er „langweilig“, für die Öffentlichkeit hat er klare Worte parat.

Cristiano Ronaldo schaute mit ernstem Blick in die Runde, dann legte er im Wirbel um sein brisantes Interview mit der nächsten Ansage nach. „Ich muss mir keine Gedanken darüber machen, was andere denken. Ich spreche, wenn ich es möchte“, sagte der 37-Jährige bei seinem überraschenden öffentlichen Auftritt vor dem WM-Auftakt gegen Ghana in Katar.