Fußball-WM in Katar : „Können Weltmeister werden“: Van Gaals Traum vom Glück

Doha Louis van Gaal ist der älteste Trainer dieser WM. Ein Nachfolger für den an Prostatakrebs erkrankten Niederländer steht schon fest. Zum Abschluss will er ganz nach oben.

Das Turnier in Katar, in das die Niederlande am 21. November (17.00 Uhr MEZ/ZDF und MagentaTV) gegen Afrikameister Senegal startet, soll zum abschließenden Highlight der an Glanzpunkten nicht armen Karriere van Gaals werden. Der Bondscoach glaubt vor seinem letzten Tanz auf der ebenso glanzvollen wie umstrittenen WM-Bühne an den ganz großen Wurf.