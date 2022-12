Vor Finale : Kolo Muanis „magische“ WM-Erfahrung mit Frankreich

Al-Rajjan Frankfurts Randal Kolo Muani rutschte erst nachträglich in Frankreichs WM-Kader und überzeugt nun in Katar. Der 24-Jährige ist stolz, den Bundesligisten freut die unerwartete Entwicklung.

Kolo Muani war durch die Verletzung des Leipzigers Christopher Nkunku erst nachträglich in den WM-Kader des Weltmeisters gerutscht. „Ich genieße jede Minute. Ich hätte nicht erwartet, hier zu sein. Ich genieße jeden Moment so gut ich kann“, sagte der Frankfurter, der wie Superstar Kylian Mbappé im Pariser Vorort Bondy geboren ist.

Auch sein Club Eintracht Frankfurt verfolgt die Auftritte des Franzosen in Katar aufmerksam. Mit seinen guten Leistungen und dem Joker-Tor dürfte er seinen Marktwert nochmals erhöht haben. „Er ist ein Offensivspieler, was ein Stück weit Einfluss auf den Marktwert hat. Er hat also sehr, sehr gute Ansätze“, sagte Eintrachts Sportvorstand Markus Krösche der „Bild“, „aber ich tue mich schwer zu sagen, dass er ein 100-Millionen-Spieler wird“.

Kolo Muani überzeugt auch bei der Eintracht

Kolo Muani hat auch in seinen ersten 14 Ligaspielen für Frankfurt, in denen ihm 5 Tore und 11 Torvorlagen gelangen, komplett überzeugt. Krösche, der den Angreifer im vergangenen Sommer ablösefrei vom FC Nantes verpflichtet und mit einem Vertrag bis 2027 ausstattet hat, zeigte sich „überrascht, wie schnell sich Randal an die Intensität und die Spielgeschwindigkeit“ in Frankfurt gewöhnt habe.