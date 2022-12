Fußball-WM : Kroatien-Trainer Dalic vor WM-Halbfinale: „Wir wollen mehr“

Kroatiens Trainer Zlatko Dalic. Foto: Eugene Hoshiko/AP/dpa

Doha Für Kroatiens Nationaltrainer Zlatko Dalic wäre der erneute Einzug in das Endspiel einer Fußball-Weltmeisterschaft „der größte Erfolg in unserer Geschichte“. Das sagte der 56-Jährige bei der Pressekonferenz vor dem WM-Halbfinale gegen Argentinien am Dienstagabend (20.00 Uhr/ARD und MagentaTV).

Die Kroaten standen bereits 2018 in Russland im Finale gegen Frankreich (2:4). Dies beim nächsten Turnier noch einmal zu wiederholen, sei „für das kleine Kroatien“ (Dalic) aber noch schwieriger als die große Überraschung vier Jahre zuvor.

„Es ist ein großer Erfolg für Kroatien, zum zweiten Mal nacheinander zu den besten vier Fußball-Mannschaften der Welt zu gehören. Aber wir wollen mehr“, sagte Dalic. „Ich bin von Natur aus Optimist. Ich vertraue meinen Spielern. Wir spielen gegen das großartige Argentinien mit ihrem Leader Lionel Messi. Aber sie stehen vielleicht etwas mehr unter Druck als wir.“

© dpa-infocom, dpa:221212-99-873690/2

(dpa)