Kroatischer Fußballstar : Kroos kann sich Modric noch bei EM vorstellen

Doha Das WM-Halbfinal-Aus gegen Argentinien bedeutet zumindest vorläufig noch nicht das Ende der großen kroatischen Fußball-Generation um ihren Starspieler Luka Modric. Auch sein Teamkollege Toni Kroos von Real Madrid kann sich ein Ende von Modric' Nationalmannschaftskarriere noch nicht vorstellen.

„Wenn ich tippen müsste, würde ich sagen: Er spielt die EM in Deutschland noch. Er ist auch einfach fußballverrückt“, sagte Kroos am Dienstagabend bei MagentaTV über den 37-Jährigen. Kurz zuvor hatte Vize-Weltmeister Kroatien das Endspiel durch ein 0:3 gegen Argentinien verpasst. Die EM in Deutschland findet im Sommer 2024 statt.