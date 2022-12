Frankreichs Superstar : Kylian Mbappé: Beeindruckende Zahlen einer jungen Karriere

Lusail Kylian Mbappé verpasst mit 23 Jahren seinen zweiten WM-Triumph knapp. Nach der Niederlage gegen Argentinien ist er untröstlich. Dennoch ist seine Karriere schon jetzt voller Superlative.

Kylian Mbappé hat im Alter von gerade einmal 23 Jahren schon sein zweites WM-Finale gespielt. Seine drei Tore konnten die 2:4-Niederlage im Elfmeterschießen gegen Argentinien nicht verhindern. Mit seinen Treffern rettete er sein Team aber zunächst in die Verlängerung und dann ins Elfmeterschießen. Nach 120 Minuten hatte es 3:3 gestanden.

Mbappé ist der zweite Spieler nach dem Engländer Geoff Hurst 1966, drei dreimal in einem WM-Endspiel getroffen hat.

Insgesamt vier Tore hat der Franzose in seinen beiden WM-Finals erzielt - mehr als jeder andere Spieler in der Geschichte des Wettbewerbs.

Noch kein Franzose außer Just Fontaine, der beim Turnier 1958 legendäre 13 Treffer erzielte, hat vor Mbappé bei einer WM fünf Tore erzielt. Mbappé gelangen in Katar acht. So viele Treffer hatte zuletzt der Brasilianer Ronaldo 2002 erzielt.