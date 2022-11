Deutscher Gegner : La Pura Defensiva? - Costa Rica will auch angreifen

La Pura Defensiva? - Costa Rica will auch angreifen

Bryan Ruiz, Costa Ricas Fußball-Ikone, klatscht mit einem Mannschaftskameraden nach seinem Treffer gegen Mexiko ab. Foto: Kevin Langley/CSM via ZUMA Wire/dpa

Doha Costa Rica weiß, wie kleine Fußball-Wunder gehen. Die Chancen-Sparer aus Mittelamerika dürften das WM-Spiel gegen Deutschland mit einem Defensiv-Bollwerk angehen - und dem Prinzip Hoffnung nach vorn.

Pura Defensiva statt Pura Vida? Nicht nur! „Deutschland ist eine Mannschaft, die viele Chancen kreiert, und wenn wir sie schlagen wollen, müssen wir auch mehr kreieren“, sagte Costa Ricas Fußball-Ikone Bryan Ruiz der Deutschen Presse-Agentur vor dem alles entscheidenden Spiel ums Weiterkommen in der Gruppe E an diesem Donnerstag (20.00 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV) im Al-Bait-Stadion.

„Sollten wir tatsächlich ins Achtelfinale einziehen, dann wäre es wohl eine Sensation wie 2014, als wir Italien geschlagen und England zu einem Unentschieden gezwungen haben“, meinte Starkeeper Keylor Navas in einem Interview des Redaktionsnetzwerks Deutschland: „Wir werden uns teuer verkaufen und wir werden wie die Stiere kämpfen, um unserem Land viel Glück und Freude zu bereiten.“

Die Ticos wissen, wie kleine Fußball-Wunder gehen

Dass der Außenseiter mit zwei Punkten mehr in der Gruppe E und als Dritter vor dem DFB-Team sogar die faktisch erstmal besseren K.o.-Runden-Chancen hat, hätte vorher wohl niemand gedacht. Ein Sieg und das kleine Land mit gerade mal fünf Millionen Einwohnern flippt zur Kaffee- und Kuchen-Zeit aus. Ein Remis kann sogar reichen, dann ist Costa Rica aber abhängig vom Ausgang der Partie Spanien gegen Japan.

Vielleicht auch deswegen herrschte eine recht entspannte und lockere Atmosphäre auf dem Trainingsplatz zwischen zwei Minaretten inmitten Dohas am Morgen nach der Gewissheit, die Vorrunde noch überstehen zu können und dem eigentlichen Kapitän Ruiz womöglich noch eine oder gar mehr WM-Zugaben zu ermöglichen. Beim Ausscheiden ist seine Karriere beendet, einen Tag vor dem Finale in Katar hat er in Costa Rica sein Vereinsabschiedsspiel angesetzt.