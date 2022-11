Fußball-WM : La Pura Vida: Wird Costa Rica zum deutschen Stolperstein?

Doha- Mit dieser Wiederauferstehung hatte wohl keiner gerechnet. Doch es passt ein wenig ins Bild der Mannschaft von Costa Rica, dem Gegner der Deutschen beim Gruppenfinale.

Prüfstein, Stolperstein - was erwartet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft an diesem Donnerstag im Al-Bait-Stadion für ein Gegner? Costa Rica schaffte es als letztes Team zur WM-Endrunde in Katar.