WM in Katar : Letzte Titelchance für Weltstars Modric oder De Bruyne?

WM in Katar

Al-Rajjan Kroatien oder Belgien - ziemlich sicher geht es nur für einen bei der WM weiter. Für die Stars Modric und De Bruyne scheint es die letzte Titelchance zu sein. Bei einem ist die Lage viel schwieriger.

Eine Vorahnung hatte Kevin De Bruyne schon vor der Fußball-WM. Im Gespräch mit der englischen Tageszeitung „The Guardian“, das erst während der Weltmeisterschaft in Katar veröffentlicht wurde, sprach der 31 Jahre alte belgische Weltstar von Manchester City eine unbequeme Wahrheit aus.

Dass De Bruyne auch in Katar stets missmutig und frustriert auf und neben dem Platz auftritt und weiter ehrlich die Missstände der „Rode Duivels“ benennt, hat die Lage im Team - vorsichtig formuliert - nicht gerade besser gemacht. Vor dem Endspiel ums Weiterkommen zwischen dem WM-Dritten von 2018 und Vize-Weltmeister Kroatien am Donnerstag (16.00 Uhr/ARD und Magenta TV) war die Stimmung bei den Belgiern so mies, dass es ordentlich knallte. Nach einer einstündigen Krisensitzung, bei der laut De Bruynes Intimfeind Thibaut Courtois „alles auf den Tisch kam“, soll nun alles besser werden.