WM-Achtelfinale : Lewandowski will Duell mit Mbappé & Co. „genießen“

Lewandowski will Duell mit Mbappé & Co. „genießen“

Al-Thumama In der Superstar-Kraftprobe mit Lionel Messi hatte Robert Lewandowski das Nachsehen, jetzt folgt der nächste Extrakönner-Gipfel mit Kylian Mbappé. Und wieder mal könnten ihn Ex-Kollegen ärgern.

Vor seinem größten WM-Spiel mit Polens Fußball-Nationalmannschaft und dem Superstar-Gipfel gegen Kylian Mbappé zeigte sich Robert Lewandowski mit seinen zwei Töchtern in den Armen.

Seine „kleinen Unterstützerinnen“ sollen dem Weltfußballer Glück für eine nahezu aussichtslose Turnier-Mission bringen: Nach dem erstmaligen Einzug Polens in ein WM-Achtelfinale seit 1986 ist dort am Sonntag (16.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) Weltmeister Frankreich um den Star-Angreifer von Paris Saint-Germain der Gegner.

Lewandowski hat einen außergewöhnlich guten Abschluss

„Robert Lewandowski ist ein sehr guter Strafraumspieler mit einem außergewöhnlich guten Abschluss“, sagte der langjährige Lewandowski-Vorlagengeber Coman mit Blick auf seinen einstigen Abnehmer. Beim 0:2 von Lewandowski gegen Messi war die langjährige Münchner Torgarantie aber praktisch nicht in gefährlicher Position am Ball und blieb als „erster Verteidiger“ seiner Auswahl ohne Torchance.

Trainer Czesław Michniewicz hatte seinen Star danach in Schutz genommen: Was solle der denn machen, wenn er keine Bälle aufgelegt bekomme. Doch die Polen - und erst recht die ehemaligen Bayern-Kollegen - wissen: Es braucht nur diesen einen einzigen Moment, und Lewandowski macht ein Tor - womöglich ein entscheidendes. „Am besten ist, wenn er gar nicht erst am Ball ist“, sagte Coman lachend.