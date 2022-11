Fußball-WM : Lewandowski will WM-Tristesse beenden

Lewandowski will WM-Tristesse beenden

Polens Nationalmannschaft um Robert Lewandowski will in die KO-Phase. Foto: Rafal Oleksiewicz/AP/dpa

Doha Robert Lewandowski soll die polnische Fußball-Nationalmannschaft zum Ende der WM-Tristesse führen. Wie zuletzt vor 36 Jahren will Polen wieder die Gruppenphase überstehen.

Das Turnier sei für den Weltfußballer „auf jeden Fall sehr wichtig. Ich erlebe ihn sehr motiviert“, berichtete Torhüter Wojciech Szczesny (32) von Juventus Turin. „Niemand hat Zweifel, dass er einer der besten Spieler der Welt ist. Er würde hier gerne seine Ambitionen unterstreichen.“ Das gelte aber für das gesamte Team, sagte der Keeper vor dem Start am Dienstag (17.00 Uhr MEZ/ZDF und MagentaTV) gegen Mexiko.

„Das erste Spiel ist ein Schlüssel“, sagte Szczesny, der Abschied von dieser Bühne nimmt. „Das ist meine letzte WM, für andere vielleicht auch. Es wäre schön, wenn man einen Erfolg hat, an den man sich erinnern kann.“ Wenn man über die Geschichte großer polnischer Fußballer rede, erinnere man sich hoffentlich auch an große Leistungen von Robert Lewandowski in Katar.