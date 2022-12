Nach WM-Aus : Lob kein Trost für US-Team - Biden sieht „glänzende Zukunft“

Al-Rajjan Nach überzeugenden Turnier-Auftritten sind die Niederlande im Achtelfinale eine Nummer zu groß für die USA. Die junge Mannschaft weckt in der Heimat aber Begeisterung - und Vorfreude auf die Heim-WM.

Die Fußball-Weltmeisterschaft in vier Jahren in den USA, Kanada und Mexiko war kurz nach dem K.o. der Mannschaft um Tyler Adams durch das 1:3 gegen Niederlande noch kein richtiger Mutmacher. „Eine WM ist nur alle vier Jahre, das macht es so einzigartig und so schmerzhaft, weil man vier Jahre warten muss“, sagte Abwehrspieler Walker Zimmerman. Aber das Turnier als Gastgeber werde sicher aufregend, man wolle dann die nächste Generation inspirieren.