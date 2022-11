Fußball-WM : Luis Enrique: „Costa Rica kann gegen Deutschland gewinnen“

Al-Rajjan Spaniens Nationaltrainer Luis Enrique traut Costa Rica einen Coup gegen Deutschland am letzten Spieltag der Gruppe E bei der Fußball-WM zu.

„Costa Rica kann sein Spiel gegen Deutschland gewinnen - da gibt es keine Zweifel. Jede der vier Mannschaften kann weiterkommen“, sagte der 52-Jährige mit Blick auf die Konstellation mit allen Möglichkeiten bei den Spielen seines Teams gegen Japan und das der DFB-Auswahl gegen die Mittelamerikaner am Donnerstag (20.00 Uhr).

Luis Enrique betonte erneut, dass seine Mannschaft nicht auf ein Unentschieden spielen werde, was dem Weltmeister von 2010 für den Einzug ins Achtelfinale reichen würde. Das sei zwar eine „grandiose Frage“, so der Chefcoach des Tabellenführers bei der Abschlusspressekonferenz in Al-Rajjan, betonte aber: „Wir wollen Erster bleiben. Erster!“