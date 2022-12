Spiel um Platz drei : Marokko vor „mentaler Herausforderung“: Wollen alles geben

Al-Chaur Als Halbfinalverlierer das Spiel um Platz drei vorzubereiten, ist keine einfache Aufgabe. Vor allem eine „mentale“, sagt der marokkanische Trainer. Viele seiner Spieler sind angeschlagen.

„Nach einer Niederlage ist es schwierig, für die Zukunft zu planen“, sagte der marokkanische Nationaltrainer nach dem unglücklichen 0:2 in Al-Chaur gegen Weltmeister Frankreich. Am Samstag können die Nordafrikaner, die furios als erste Auswahl ihres Kontinents so weit durch die K.o.-Phase gekommen waren, im Spiel gegen Kroatien WM-Platz drei erreichen.