Fußball-WM : Matthäus: Messi ist „Spieler des Jahrtausends“

Doha Für Deutschlands Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist Lionel Messi der „Spieler des Jahrtausends“.

Er gönne dem argentinischen Superstar im WM-Finale gegen Frankreich am Sonntag (16.00 Uhr/ARD und MagentaTV) den Titel von ganzem Herzen, „weil er mir und allen Fußballfans in den vergangenen 17, 18 Jahren mit seiner Spielweise so viel Freude bereitet hat“, sagte Matthäus der „Bild am Sonntag“. Messi wird am Sonntag mit seinem 26. WM-Spiel den Rekord von Matthäus (25) mit den meisten Endrunden-Einsätzen übertreffen.