Niederlage im Finale : Mbappé trifft und trauert - Dreierpack für Sieg zu wenig

Lusail Frankreichs Superstar Kylian Mbappé trifft im WM-Endspiel gegen Argentinien dreimal. Mit 23 Jahren holt er Rekord um Rekord - und ist nach dem Finale doch untröstlich.

Rekorde sind in greifbarer Nähe

In seinem zweiten WM-Finale hatte Mbappé wie die gesamte französische Mannschaft zunächst schwer ins Spiel gefunden, drehte dann aber umso mehr auf. Mit einem Foulelfmeter in der 80. Minute, einem traumhaften Seitfallzieher (81.) und einem Handelfmeter (118.) erzielte er alle drei Tore Frankreichs im Endspiel und rettete die Équipe Tricolore zunächst in die Verlängerung und dann noch ins Elfmeterschießen.

Er ist erst der zweite Spieler nach dem Engländer Geoff Hurst im WM-Finale 1966, dem ein Dreierpack in einem WM-Endspiel gelungen ist. Insgesamt kommt er nun auf vier Treffer in WM-Endspielen, schon im Finale 2018 hatte er beim 4:2 gegen Kroatien ein Tor erzielt. Vier Tore in Finalbegegnungen einer WM waren zuvor noch keinem Spieler gelungen. Mit gerade einmal 23 Jahren kommt Mbappé nun zudem bereits auf zwölf WM-Tore. Der Rekord des früheren deutschen Nationalstürmers Miroslav Klose mit 16 Treffern ist schon jetzt in Reichweite für Mbappé.