Fußball-WM : Medien spekulieren über Benzema-Rückkehr

Doha Ballon d'Or-Gewinner Karim Benzema könnte möglicherweise noch während der WM in Katar für Weltmeister Frankreich spielen.

Mehrere spanische Medien spekulieren, dass der Stürmerstar von Real Madrid am Donnerstag wieder ins Training einsteigen könnte. Demnach handele es sich bei seiner Verletzung doch um keinen Muskelriss.

Theoretisch dürfte Benzema bei der bis zum 18. Dezember dauernden WM noch zum Einsatz kommen, weil die Franzosen niemanden nachnominiert haben und ihn stattdessen weiter im 26er-Kader führen. Selbst bei einem Trainingseinstieg in dieser Woche erscheint ein Einsatz in einem Achtelfinale am 4. Dezember aber unwahrscheinlich.