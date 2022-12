Nach WM-Halbfinalspiel : Mehr als 200 Festnahmen in Frankreich

Mehr als 200 Festnahmen in Frankreich

Paris Nach dem Einzug Frankreichs ins Finale der Fußball-WM sind bei Ausschreitungen landesweit Hunderte Menschen festgenommen worden.

Wie eine Sprecherin der Polizei der Deutschen Presse-Agentur sagte, kamen in Frankreich 266 Menschen in Gewahrsam. 167 Festnahmen davon seien in Paris gewesen.