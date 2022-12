Fußball-WM in Katar : Merk über WM-Schiedsrichter: „gut bis befriedigend“

Fußball-WM in Katar

Doha Die Schiedsrichter stehen bei der WM zunehmend in der Kritik. Der frühere FIFA- und Bundesliga-Referee Markus Merk urteilt unterschiedlich und sieht das Thema Nachspielzeit nicht ausgereift.

Der frühere WM-Schiedsrichter Markus Merk beurteilt die Leistungen der Referees in Katar als „gut bis befriedigend“, übt aber auch deutliche Kritik.

Über die Spielleitung von Wilson Sampaio beim 2:1-Sieg Frankreichs hatten auch die Engländer geschimpft. Bei den K.o.-Spielen sei der Druck auf die Unparteiischen größer geworden, sagte Merk: „Hier mangelte es durchaus einigen Schiedsrichtern an Erfahrung und Akzeptanz - insgesamt auch mit Mängeln und ungleicher, unterschiedlicher Zweikampfbeurteilung.“

„Schiedsrichter als Alibi suchen“

Wohltuend fand der frühere FIFA-Referee, der bei den Weltmeisterschaften 2002 und 2006 im Einsatz war, „die Umsetzung in puncto Geschwindigkeit beim VAR, besonders im Bereich der Abseitsentscheidung“. Die von FIFA-Schiedsrichterchef Pierluigi Collina vor dem Turnier angekündigten längeren Nachspielzeiten sieht Merk zwiespältig. „Auch wenn ich eine angemessene Nachspielzeit befürworte: Die Umsetzung war nicht immer nachvollziehbar. Dann sollten wir gleich über eine Nettospielzeit nachdenken“, sagte der langjährige Bundesliga-Unparteiische. Gleichzeitig betonte er: „Ich hoffe, dass wir in der Bundesliga jetzt mitten in der Saison keine Grundsatzdebatte starten.“