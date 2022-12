Upamecano, Palacios und Co. : Wer die Bundesliga im WM-Finale vertritt

Upamecano, Palacios und Co.

Doha Argentinien gegen Frankreich - das bedeutet auch: Messi gegen Mbappé. Doch das WM-Finale hat mehr zu bieten als das Duell der beiden Superstars. Vor allem aus Sicht der Bundesliga.

Natürlich werden sich am Sonntag (16.00 Uhr/ARD und MagentaTV) viele Augen auf Lionel Messi und Kylian Mbappé richten. Doch das WM-Finale zwischen Argentinien und Frankreich ist auch mit deutschem Blick interessant. Auf beiden Seiten stehen Profis der Fußball-Bundesliga im Kader. Und solche, die sich auch wegen des Einflusses eines deutschen Trainers derzeit in Topform befinden. Die Deutsche Presse-Agentur gibt einen Überblick.

Frankreich

Dayot Upamecano (FC Bayern München): Der Verteidiger ist bislang absoluter Stammspieler Frankreichs bei dieser WM. Der 24-Jährige wurde lediglich im letzten Vorrundenspiel gegen Tunesien geschont und fehlte im Halbfinale gegen Marokko krank. Für das Endspiel steht er aber wieder zur Verfügung, wie Trainer Didier Deschamps sagte. Und er dürfte direkt in die Startelf zurückkehren.

Kingsley Coman (FC Bayern München): Der Flügelstürmer zählt beim Turnier in Katar nicht zum Stammpersonal der Franzosen. Der 26-Jährige stand in der Vorrunde gegen Tunesien in der Startelf und kam ansonsten viermal als Joker zum Einsatz. Gegen Marokko war er nach einer fiebrigen Erkältung wie Upamecano nicht dabei. Coman dürfte auch im Finale nur Einwechselspieler sein.