Fußball-WM : Messi gut gelaunt im Plausch mit Ex-Kollege Agüero

Doha- Lionel Messi lachte und scherzte. Kein Wunder, der 35 Jahre alte Superstar der argentinischen Fußball-Nationalmannschaft plauderte via Twitch mit seinem einstigen Zimmergenossen Sergio „Kun“ Agüero.

In diesem Jahr wohnt Messi bei der WM in Katar auf dem Campus der Universität in Doha allein und war von dort aus am Mittwochabend zugeschaltet. „Du zwingst mich, alles zu tun“, meinte Messi und lachte auch herzhaft, als Mitspieler Alejandro Gómez sich mit seinem neuen Haarschnitt mit dem ehemaligen englischen Fußballstar David Beckham verglich, ehe Messi den launigen Plausch dann beendete: „Wir müssen gehen, Kun.“