Fußball-WM : Messi und seine Argentinier bekommen Familienzeit

Doha Vor dem möglicherweise schon alles entscheidenden Spiel um Lionel Messis Verbleib bei seiner letzten Fußball-Weltmeisterschaft nach der Gruppenphase durften der Superstar und seine Auswahlkollegen ein paar Stunden fürs Seelenwohl genießen.

Blamable Auftaktpleite

Sie alle seien im WM-Quartier der Argentinier auf dem Campus der Universität von Katar gewesen, der nicht weit entfernt ist von dem Stadion, in dem am 18. Dezember das Finale angepfiffen. Dort hatten die Argentinier eine blamable 1:2-Auftaktpleite gegen Außenseiter Saudi-Arabien erlebt. Und im Lusail-Stadion wird es am Samstag (20.00 Uhr) schon um fast alles gehen.