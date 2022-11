WM-Gruppe C : Mexiko verliert vor WM-Auftakt gegen Schweden

Girona Die mexikanische Fußball-Nationalmannschaft hat ihr letztes Vorbereitungsspiel vor WM-Beginn 1:2 gegen Schweden verloren.

Mexiko startet am 22. November gegen Polen in die WM. Die weiteren Gegner in der Vorrunde heißen Argentinien (26. November) und Saudi-Arabien (30. November). Schweden ist nicht für die Endrunde in Katar qualifiziert.