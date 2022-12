Fußball-WM : Musiala und Kehrer geben sich nach WM-Aus kämpferisch

Doha Nationalspieler Jamal Musiala hat seinen Frust über das frühe WM-Aus der DFB-Elf bei der Fußball-WM in Katar zum Ausdruck gebracht.

„Momentan fällt es mir noch schwer die richtigen Worte zu finden. Diese WM sollte mehr für uns werden, wir haben uns viel mehr vorgenommen. Definitiv! Die Enttäuschung ist gerade riesig“, bekannte der 19 Jahre alte Profi von Bayern München via Instagram. Bei allem Ernüchterung gab sich der Jungstar aber kämpferisch: „Ich werde in den kommenden Wochen diese Erfahrung verarbeiten und sie nutzen, um daraus zu lernen. In 2023 werde ich mit voller Motivation angreifen.“