Nationalmannschaft : Musiala wirbt für Müller: „Verstehen uns fast blind“

Doha Jamal Musiala hat vor dem WM-Auftakt gegen Japan die Vorzüge gemeinsamer Spielzeit mit Thomas Müller unterstrichen.

„Thomas ist eine geborene Nummer 10, er weiß, was er dort macht. Ich kann dann auf den Positionen um ihn herum wechseln: mal auf die 9, mal auf 8, mal auf Außen. Diese Flexibilität gefällt mir“, sagte der Fußball-Profi vom FC Bayern München in einem Interview der „Sport Bild“. Das Zusammenspiel mit seinem Teamkollegen beim deutschen Rekordmeister und der DFB-Auswahl sei ein gutes taktisches Mittel. „So können wir die gegnerischen Verteidiger verwirren. Sie wissen nie, was wir als Nächstes tun werden.“