Fußball-WM : Nach Elfmeter-Fehlschuss: Aus für Uruguay und Ghana

Al-Wakra Das Uruguay-Trauma der Black Stars setzt sich fort. Wieder scheitert Ghana an Uruguay, wie vor zwölf Jahren ist ein verschossener Elfmeter der Knackpunkt. Aber auch Uruguay jubelt nicht.

Nach Uruguays 2:0 (2:0) im letzten Vorrundenspiel der Gruppe H gegen Ghana gab es am Freitag in Al-Wakra keine Sieger. Beide Teams verpassten den Sprung ins Achtelfinale, auch Otto Addos Black Stars fielen daher nach Schlusspfiff entsetzt zu Boden. Auch der deutsche Schiedsrichter Siebert erwischte in der schwer zu leitenden Partie einen gebrauchten Tag.