Al-Chaur Marokkos Fußball-Verband hat sich nach dem Halbfinal-Aus bei der WM über die Leistung von Schiedsrichter Cesar Arturo Ramos Palazuelos beschwert.

Der Verband wolle nach dem 0:2 gegen Frankreich im Al-Bait Stadion „heftig“ gegen die Leistung des mexikanischen Referees protestieren, hieß es am Mittwoch in einer offiziellen Stellungnahme. Die Beschwerde sei mit einem Schreiben an die zuständige Stelle adressiert worden. Der Fußball-Weltverband FIFA äußerte sich zunächst nicht dazu.