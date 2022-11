Fußball-WM : Niederländer Frimpong muss Training abbrechen

Doha Den Niederlanden droht für das Achtelfinale gegen die USA möglicherweise der Ausfall von Jeremie Frimpong. Der Bundesliga-Profi musste das Training auf dem Universitätsgelände von Doha mit einer Verletzung am rechten Knöchel abbrechen.

Frimpong hatte sich die Blessur in einem Zweikampf mit dem Ex-Wolfsburger Wout Weghorst zugezogen. Nach einer kurzen Behandlung verließ Frimpong den Trainingsplatz. Oranje trifft am Samstag (16.00 Uhr MEZ) im Chalifa International Stadion auf die USA.

Der rechte Verteidiger von Bayer Leverkusen war in der Vorrunde nicht zum Einsatz gekommen, obwohl der 21-Jährige in dieser Bundesliga-Saison bislang mit fünf Toren zweitbester Schütze der Werkself ist. In der Elftal kommt Frimpong auf der rechten Außenbahn nicht an Denzel Dumfries von Inter Mailand vorbei.