Fußball-WM : Niederlande im Achtelfinale - Katar schwächster WM-Gastgeber

Al-Chaur Die Niederlande ziehen als Gruppensieger ins Achtelfinale der Fußball-WM ein. Gastgeber Katar scheidet dagegen ohne Punkt aus.

Der Asienmeister geht dagegen als der bisher schwächste Gastgeber in die WM-Geschichte ein. „Wir haben gegen ein großes Team gespielt. Meine Spieler haben sich reingekniet und versucht, ihnen die Stirn zu bieten“, sagte Katars Trainer Félix Sanchez. „Danke an die Fans, die uns unterstützt haben. Ich hoffe, der Rest der WM gefällt den Fans.“

Oranje ohne große Probleme

Vor 66.784 Zuschauern erzielten Cody Gakpo in der 26. Minute und Frenkie de Jong (49.) die Tore für die Oranje-Auswahl, die im Achtelfinale am Freitag auf England, die USA, den Iran oder Wales trifft. Der Gegner wurde erst am Dienstagabend ermittelt. „Wir werden nicht feiern, denn das nächste Spiel ist schon bald“, sagte Torwart Andries Noppert.