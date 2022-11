Gelb-Drohung : Niederlande verzichtet auf „One Love“-Kapitänsbinde

Doha Der niederländische Kapitän Virgil van Dijk wird bei der WM auf die „One Love“-Armbinde verzichten. Das teilte der Verband KNVB mit. Ausschlaggebend für die Entscheidung sei eine offizielle Drohung des Weltverbandes FIFA, das jeder mit der Binde auflaufende Spieler mit einer Gelben Karte bestraft werde.

Die Niederlande trifft ab 17 Uhr (ZDF) in der Gruppe A auf Senegal. „Dass die FIFA uns auf dem Platz bestrafen will, ist einmalig und geht gegen den Geist des Sports, der Millionen verbindet“, hieß es von der KNVB. „Wir stehen zur 'One Love'-Botschaft und werden diese weiter verbreiten, aber unsere oberste Priorität ist es, Spiele zu gewinnen. Da möchte man nicht, dass der Kapitän das Spiel mit einer Gelben Karte beginnt.“