Fußball-WM : Obszöne Geste und Trikot-Aktion: Xhaka sorgt für Aufregung

Doha Vier Jahre nach dem Doppeladler-Eklat bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 hat der Schweizer Nationalspieler Granit Xhaka beim WM-Spiel gegen Serbien erneut für Aufsehen gesorgt. Diesmal zeigte der 30 Jahre alte Profi des FC Arsenal eine obszöne Geste und eine doppeldeutige Trikot-Aktion, die auch als Botschaft für die Unabhängigkeit des Kosovo verstanden werden kann.

Diese Aktion des früheren Bundesliga-Profis von Borussia Mönchengladbach nach dem 3:2-Sieg gegen Serbien war am Freitagabend jedoch so clever, dass er dafür vom Weltverband FIFA wohl kaum belangt werden kann.

Beim kollektiven Jubel der Schweizer über den Einzug ins WM-Achtelfinale zog Xhaka das Trikot seines Teamkollegen Ardon Jashari mit dem Namen nach vorn an. Der 20-Jährige vom FC Luzern gehört in Katar zum Aufgebot der Schweizer, kam in den drei Vorrunden-Spielen jedoch nicht zum Einsatz.