Fußball-WM : „One-Love“-Eklat: Bierhoff beklagt „Drucksituation“

Al-Shamal Eine „gute“ Spielvorbereitung geht anders, findet Oliver Bierhoff. Das FIFA-Diktat zur Kapitänsbinde sei ein bewusstes Störfeuer. Die Reaktion der Verbände bringt auch die Spieler in Erklärungsnöte.

„Ich bin nahe am Tagesgeschehen. Es ist echt ärgerlich. Die FIFA sagt, es geht um den Fußball. Es geht darum, dass die Spieler sich gut vorbereiten können“, hatte Bierhoff bei einer gemeinsamen Stellungnahme mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf im Trainingszentrum des DFB-Teams in Al-Shamal gesagt. Die Strafandrohung der FIFA habe auch Kapitän Manuel Neuer überrascht und enttäuscht, berichtete Bierhoff, der den Weltverband attackierte.

„Das ist echt traurig“

DFB-Chef Neuendorf ließ erkennen, dass die Spieler gar nicht eingebunden wurden in die kollektive Entscheidung der Funktionäre mehrerer europäischer Fußballverbände, darunter die von England, Deutschland und den Niederlanden. „Wir wollen die Spieler nicht so einer Situation aussetzen“, begründete Neuendorf. Die Androhung sportlicher Sanktionen seitens der FIFA habe „sehr viel Druck ausgeübt auf die Spieler, die Unruhe hineinbringt in die Mannschaften. Das ist wirklich nicht das, was man vor so einem Turnier braucht“.