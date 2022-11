Fußball-WM : One-Love-„Verbot“: „Der FIFA ins offene Messer gelaufen“:

Al-Rajjan Die FIFA hätte sich der „One Love“-Debatte viel früher stellen müssen. Dies ist die Meinung vieler Kritiker. Jetzt müsse aber endlich der Fußball bei der WM im Vordergrund stehen.

„Der DFB sowie die anderen Verbände sind hier sehenden Auges in das Dilemma geraten. Man ist mit einer an sich gut gemeinten Idee eines Zeichens der FIFA ins offene Messer gelaufen, denn bei diesen Themen war die FIFA immer streng und konsequent und konnte sich einfach auf die Regularien berufen“, schrieb der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter Manuel Gräfe bei Twitter. „Es war ein wenig blauäugig zu denken, die FIFA würde das - noch dazu bei einer WM in Katar - einfach so hinnehmen. Typisch FIFA.“