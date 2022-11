Fußball-WM : „One Love“-Verbot: Queeres Fanbündnis fordert Aufarbeitung

Berlin Der WM-Streit um die „One Love“-Kapitänsbinde ist noch nicht erledigt. Ein Bündnis queerer Fans schreibt einen offenen Brief an die Verbände.

„Wir fordern die nationalen Verbände unserer Mitgliedsorganisationen DFB, FA, KNVB und SFV dazu auf, die Vorkommnisse, die zu der Entscheidung geführt haben, transparent und umfassend darzulegen und aufzuarbeiten“ sowie „sämtliche rechtliche Möglichkeiten auszuschöpfen, um gegen die Direktive vorzugehen“, heißt es in einem offenen Brief des Bündnisses.

Scharfe Kritik wurde auch am Weltverband geäußert. Die FIFA habe „ihren eigenen Anspruch, eine WM für alle zu veranstalten, endgültig aufgegeben und sich zur willfährigen Partnerin katarischer Interessen gemacht“, heißt es in dem offenen Brief. „Dies ist für die queere Community allgemein, ganz speziell aber für queere Menschen in Katar ein fatales Zeichen.“ Das Vorgehen des Weltverbandes dürfe „nicht legitimiert werden“. Es müsse „mit aller Kraft dagegen vorgegangen werden, um dies zu korrigieren und auch für die Zukunft auszuschließen.“