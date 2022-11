Fußball-WM in Katar : Portugal-Teamkollege Neves: Ronaldo in „starker Form“

Al-Schahania Portugals Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo ist trotz seiner zuletzt geringen Einsatzzeiten im Verein nach Ansicht seines Teamkollegen Ruben Neves rechtzeitig zur WM in Topverfassung.

„Nach allem, was ich im Training gesehen habe, ist er in starker Form“, sagte der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler in Al-Schahania bei Doha, wo sich Portugals Nationalmannschaft auf ihren WM-Start vorbereitet. Ronaldo hatte nach Magenproblemen auch das 4:0 Portugals im letzten WM-Test gegen Nigeria verpasst. Am 19. November trainierte der Offensivspieler in Katar erstmals wieder mit dem Team.