Turnier in Katar : Routiniers Ochoa und Guardado führen Mexikos WM-Kader an

Girona Die Routiniers Guillermo Ochoa und Andrés Guardado führen Mexikos Kader für die Fußball-WM an. Der 36 Jahre alte Mittelfeldspieler und der ein Jahr ältere Torhüter stehen im 26-köpfigen Aufgebot für das Turnier, das Trainer Gerardo Martino bekannt gab.

Mexiko startet am 22. November gegen Polen in die WM in Katar. Weitere Gegner in der Gruppe C sind Argentinien und Saudi-Arabien.