Portugal : Santos über Ronaldos zukünftige Rolle: „Müssen wir sehen“

Lusail Ronaldo raus, Ramos rein: Diese Umstellung trägt maßgeblich zu Portugals 6:1 im Achtelfinale gegen die Schweiz bei. Youngster Ramos trifft dreimal und wird gefeiert, Superstar Ronaldo schweigt.

„Wähle die Spieler aus, die am besten zu meiner Strategie passen“

Ramos selbst, der bei Benfica Lissabon unter dem deutschen Coach Roger Schmidt eine starke Saison spielt und erst kurz vor der WM sein Debüt im A-Nationalteam gegeben hatte, will sich keine Gedanken machen, ober er Ronaldo dauerhaft verdrängen kann. „Wir brauchen das Ergebnis von heute im nächsten Spiel nicht zu berücksichtigen“, sagte der 21-Jährige, für den ein Traum in Erfüllung gegangen war: „Nicht mal in meinen kühnsten Träumen hatte ich gedacht, dass ich in einer WM- K.o.-Runde in der Startelf stehen würde.“